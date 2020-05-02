ASRock представила Z490 PG Velocita из игровой линейки Phantom Gaming

ASRock Z490 PG Velocita относится к игровой линейки Phantom Gaming. Классические оттенки линейки черно-серый. Материнская плата имеет RGB подсветку. Плата имеет 10 фазную систему питания. Два радиатора охлаждают зону VRM и соединяются между собой тепловой трубкой.

Как и все остальные платы чипсета Z490, модель поддерживает процессоры Intel Rocket Lake с тактовым генератором PCIe 4.0. Два полноразмерных слота PCIe 3.0. ASRock Z490 PG Velocita поддерживает до 128 Гб оперативной памяти DDR4 - 4666. Также есть два слота PCIe 3.0 x4 M.2. 8 портов SATA.

ASRock Z490 PG Velocita предлагает один USB 3.2 G2 Type-C, один USB 3.2 G2 Type-C и четыре порта USB 3.2 G1, два порта Ethernet Realtek RTL8125BG 2.5 G, а другой Intel I219-V, 3,5-мм аудиоразъем, DisplayPort 1.4 и порт HDMI, порт PS/2.