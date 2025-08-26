ASRock представила фирменный кабель 12V-2x6 L-Type

Сообщения о плавящихся 16-контактных коннекторах продолжают появляться с завидной регулярностью, и, похоже, проблема никуда не исчезнет. Однако ASRock представила кабель 12V-2x6 L-Type, который может снизить риск выхода кабеля и видеокарты из строя. ASRock надеется решить проблему с помощью своего L-образного кабеля, оснащённого встроенным NTC-сенсором. Он отслеживает изменения сопротивления и обеспечивает защиту от перегрева. Правда, воспользоваться новинкой смогут только владельцы БП ASRock — серии Taichi и Phantom Gaming. Для таких пользователей компания предлагает комплект из блока питания и кабеля 12V-2x6 L-Type. Дополнительно кабель получил двухцветное исполнение, чтобы пользователю было проще визуально определить, полностью ли вставлен разъём.

Подобное решение ранее применяла MSI, но на практике оно не гарантировало стопроцентной защиты от перегрева. Тем не менее, кабель ASRock считается самым «продвинутым» среди аналогов и должен обеспечить более надёжную работу. Минус лишь в том, что ради него придётся менять блок питания. Компания также опубликовала рекомендации по правильному подключению — разъём должен быть вставлен до упора, зафиксирован и плотно сидеть в гнезде. После подключения не рекомендуется сгибать кабель вблизи коннектора — именно из-за этого чаще всего происходят перегревы и плавление. L-образная форма снижает этот риск, но при установке всё равно нужно избегать давления или изгибов в месте подключения.
