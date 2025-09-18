Corsair представила блок питания на 3000 Вт

Компания Corsair представила свой первый блок питания мощностью 3000 Вт, рассчитанный на рабочие станции с несколькими видеокартами. Новинка получила название WS3000 и ориентирована не на геймерские сборки, а на профессиональные системы, где требуется максимальная производительность для задач вроде обучения нейросетей и вычислений в сфере искусственного интеллекта. Corsair WS3000 способен выдавать 3000 Вт, чего достаточно для питания четырёх топовых видеокарт уровня GeForce RTX 5090. Блок питания оснащён четырьмя новыми разъёмами 12V-2x6, соответствующими стандарту ATX 3.1, а также четырьмя классическими 8-пиновыми PCIe-коннекторами. При этом в комплекте идут кабели, которые позволяют раздвоить их в восемь 8-пиновых разъёмов.

Несмотря на чудовищную мощность, размеры WS3000 относительно компактные — длина 175 мм, ширина 150 мм и высота 86 мм. Он способен отдавать нагрузку до 250 А по единственной линии +12V, что упрощает распределение мощности и делает его удобным для систем с высоким энергопотреблением. Однако это создаёт риск сильного нагрева, поэтому Corsair использовала промышленные компоненты и эффективную систему охлаждения. Кроме того, у блока питания нет режима пассивного охлаждения, так как при работе с несколькими видеокартами постоянная активная вентиляция просто необходима. Для отвода тепла установлен 140-миллиметровый вентилятор на двойных шарикоподшипниках и под нагрузкой он будет довольно шумным.