ASUS представила топовые блоки питания Pro WS Platinum

Компания ASUS представила новую серию премиальных блоков питания Pro WS Platinum, рассчитанную на профессиональные рабочие станции и энтузиастов, собирающих системы с несколькими видеокартами. Линейка включает модели различной мощности, что позволяет использовать её как для флагманских конфигураций, так и для более бюджетных сборок. Pro WS Platinum доступен в версиях на 1600, 2200 и 3000 ватт и поддерживает современные стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1, обеспечивая полную совместимость с новейшими видеокартами, включая GeForce RTX 5090 и RTX PRO 6000. В конструкции применяются позолоченные медные контакты и высококачественные кабели с гравировкой, а разъёмы EPS и 12V-2x6 имеют цветовую маркировку, что исключает ошибки при подключении к материнской плате и видеокартам.

Поскольку блоки питания полностью модульные, пользователи могут подключать только необходимые кабели, обеспечивая аккуратную сборку. Флагманская модель на 3000 ватт способна питать до четырёх видеокарт GeForce RTX 5090 или RTX PRO 6000 Blackwell, а версия на 2200 ватт — до четырёх RTX 5080, что делает серию идеальной для мощных рабочих станций, особенно для задач, связанных с искусственным интеллектом. Для надёжной работы при длительных нагрузках в конструкции используются алюминиевые радиаторы и хорошо вентилируемый корпус, обеспечивающий постоянное рассеивание тепла. Кроме того, все модели имеют сертификацию 80 Plus Platinum, обеспечивая эффективность около 94% при типичной нагрузке.