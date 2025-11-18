Представлен пауэрбанк Baseus EnerFill FC41 на 20000 мАч

Компания Baseus объявила о выходе внешнего аккумулятора EnerFill FC41, который получил ёмкость 20000 мАч. Новинка характеризуется поддержкой 100-Вт зарядки, двумя встроенными кабелями USB-C, интерфейсами USB-C и USB-A, корпусом толщиной 25 мм и массой 428 граммов, зарядкой самого пауэрбанка мощностью 65 Вт (на восполнение заряда от 1 до 100% уходит два часа), мини-экраном и поддержкой стандартов SCP, AFC, FCP, QC, PD, UFCS и PPS. По данным производителя, устройство заряжает iPhone 17 Pro до 68% всего за 30 минут, а 13-дюймовый MacBook Air — половину батареи за те же полчаса. Полной ёмкости хватит, чтобы четыре раза зарядить iPhone 17 Pro или три – Galaxy S25 Ultra. Цена EnerFill FC41 на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 28 долларов.