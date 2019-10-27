ASRock представила материнские платы X299

Компанией ASRock было представлено три модели материнских плат для сокета x299. Это ASRock X299 Steel Legend, ASRock X299 Taichi CLX и ASRock X299 Creator.

ASRock X299 Steel Legend является бюджетной моделью, предназначена для обычных пользователь. Производитель использовал обновленный радиатор с одной тепловой трубкой, 11-фазную систему питания.

ASRock X299 Creator оснащен Bluetooth 5.0, тремя слотами PCIe 3.0 X4 M.2, 40 Гбит/с Thunderbolt 3 и USB 3.2 Gen 2 × 2 типа C.

ASRock X299 Taichi CLX взял себе что-то из Steel Legend и что-то из Creator. Taichi CLX включает в себя WIFI 6, как и в X299 Creator, 13-фазное решение Dr.Mos для подачи питания, четыре слота PCIe x16 и один слот PCIe 3.0, а также поддержку памяти DDR4 4200.