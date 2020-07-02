ASRock представила материнские платы формата Mini-ITX серии Intel 400 - B460TM-ITX и H410TM-ITX

Недавно компания ASRock анонсировала две новые материнские платы с тонким корпусом Mini-ITX серии Intel 400 - B460TM-ITX и H410TM-ITX.

Обе материнские платы поддерживают новейшие процессоры Intel 10-го поколения LGA 1200 65 Вт и практически идентичны, кроме поддержки RAID на B460TM-ITX. Материнские платы оснащены 4-фазной системой питания и поддерживают Intel Turbo Boost Max 3.0. Также материнские платы имеют двойной HDMI с одним внешним и одним внутренним разъемом.

Каждая из материнских плат оснащена двумя слотами DDR4 S0-DIMM с поддержкой до 64 ГБ памяти DDR4 2933 МГц и включает в себя разъем NVMe M.2 вместе с разъемами x2 SATA3.0 для хранения. Включает в себя разъем питания постоянного тока на 19 В, последовательный COM-порт, HDMI-порт, USB 3.2 Gen1 X4, порт локальной сети Gigabit и аудиоразъем HD.

Материнские платы имеют размеры всего 170 x 170 мм и полностью совместимы с ПК All-in-One, mini ITX и некоторыми корпусами Thin Mini ITX.

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