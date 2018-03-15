ASRock выпускает список новых материнских плат на чипсете H370, B360 и H310

Фотографии предстоящих материнских плат от производителя ASRock уже всплыли, он включает в себя чипсеты H370, B360 и H310 для процессоров Intel Coffee Lake.Фотографии появились на портале Videocardz, ASRock B360 Pro4, B360M-HDV, B360M-ITX-ас, H370 Pro4, H370M-ITX / акр, H310-ITX / акр, H310M-HDV, H310M-HDVP, H310M-G / M .2 и H310M-DGS. Интересный факт, большинство материнских плат являются micro ATX и Mini- ITX. Ожидается, что Intel в апреле добавит некоторые процессоры в линейку процессоров Coffee Lake 8th generation, а также выпустит новый чипсет и материнские платы.