ASTRO C40 TR для профессионалов

Официально представлен новый геймпад ASTRO C40 TR, который предназначен для продвинутых геймеров на PS4. Геймпад отличается от оригинального более широким корпусом и дополнительными клавишами на тыльной стороне. Разработчики уверяют, что это идеальный вариант для тех, кто хочет получить наиболее точный инструмент для сражений с врагами в сети. Конечно, у столь уникального инструмента есть свои минусы — геймпад стоит 200 долларов и выйдет в начале 2019 года. Вот только уже летом того же года анонсируют следующее поколение приставки и этот геймпад уже будет никому не нужен. Оригинальный же контроллер сейчас можно купить за 40 долларов в официальны магазинах, так что и цена получается уж слишком высокой. Будем надеяться, что подобные решения не станут массовыми.