Компания ASUS представила на китайском рынке новый планшет на базе Android - ASUS Adolpad 10 Pro.

Планшет оснащен 10,1-дюймовым IPS дисплеем с разрешением экрана 1920 x 1200 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор MediaTek 8183 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На задней панели планшета имеется 8-мегапиксельный сенсор вместе со светодиодной вспышкой, а на передней панели устройства размещена 5-мегапиксельная камера для селфи съемок или видеозвонков.

ASUS Adolpad 10 Pro загружается под управлением операционной системы Android, который питается от аккумулятора емкостью 7300 мАч. По заявлению компании, такая емкость аккумулятора может обеспечить до шести часов автономной работы, что делает его пригодным для использования мультимедийного контента.

ASUS Adolpad 10 Pro доступен для предварительного заказа по цене 247 долларов США.