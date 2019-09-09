ASUS Designo MX279HS с двумя динамиками

Многие современные пользователи отказались от колонок для компьютера, которые обычно стоят на столе и занимают лишнее место. Большинство использует наушники для прослушивания музыки, плюс есть пользователи, которые слушают музыку на больших колонках и получают от этого удовольствие. Покупать небольшие колонки для этих же целей не очень удобно, ведь они занимают место и не заменяют собой ни наушники, ни большие колонки для домашних вечеринок, например. В мониторе ASUS Designo MX279HS эту проблему решили и просто вмонтировали внутрь самого монитора динамики по 3 Вт, которые справляются с воспроизведением музыки или банально уведомлений из приложений. Это удобно, ведь в том же офисе вы не будете слушать музыку громко.