ASUS Designo MZ279HL со стильной рамкой

В последнее время производители мониторов все чаще стали обращаться к тебе отсутствия рамок. Дело в том, что серьезного прорыва в техническом плане на рынке мониторов уже очень давно нет — бренды выпускают одни и те же модели с одинаковыми характеристиками много лет к ряду. Да, может матрицы стали более качественными, но этим не привлечь внимание потенциального покупателя. Вот и пришлось делать упор на дизайн, где еще есть к чему стремиться. К примеру, новинка ASUS Designo MZ279HL обзавелась тонкими рамками и это позволяет ей уделать потенциальных конкурентов по всем фронтам. Конечно, если вы хотите получить за аналогичную сумму денег больше крутых характеристик, то лучше посмотреть на более простой дизайн. Все мы понимаем, что за отсутствие рамок приходится платить дополнительные деньги.