ASUS Designo MZ27AQL выглядит шикарно

В последнее время пользователи стали частенько смотреть не на характеристики монитора, а на его дизайн и то, как продукт выглядит на рабочем столе. Это довольно странная тактика, ведь монитор должен давать картинку, а не красиво стоять. Тем не менее, производители видят спрос и показывают интересные решения. Например, вот в продажу поступил ASUS Designo MZ27AQL — достаточно крутой продукт, который должен вас порадовать минимальной толщиной корпуса. Это действительно очень крутой девайс, который продают вместе с акустикой на 2.1-канальный звук. Неплохой вариант для тех, кто хочет смотреть фильмы или сериалы, но покупать отдельно акустику к компьютеру не желает. Пока что стоимость продукта остается в тайне, но если вы хотите себе именно красивый вариант, то обязательно посмотрите в сторону ASUS Designo MZ27AQL.