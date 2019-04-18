ASUS FX95DD с отличным ценником

Некоторое время назад мы уже обсуждали возможность релиза нового ноутбука от компании ASUS, который будет построен на процессоре AMD, а вот графику получит от NVIDIA. Теперь же можно говорить без сомнения, ведь такой продукт уже есть и его даже запустили в продажу. Новинка получила название ASUS FX95DD, это довольно мощный гаджет, который основан на процессоре AMD Ryzen 7 3750H, тогда как видеокарта установлена GeForce GTX 1050. Это игровое решение, которое вы можете использовать и для работы, и для просмотра фильмов или сериалов. Стоимость пока что под вопросом, но это не самое дорогое устройство на рынке, даже близко. Есть даже информация, что базовая версия продается за 870 долларов, что крайне приятно на самом деле, согласны?