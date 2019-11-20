ASUS ProArt StudioBook Pro X стоит 5000 долларов

Некоторое время назад был официально представлен премиальный ноутбук ASUS ProArt StudioBook Pro X, который может похвастаться как мощной начинкой, так и довольно интересным дизайном корпуса. Производитель решил заменить обычную сенсорную панель полноценным сенсорным дисплеем, куда можно будет выводить разного рода функции, ярлыки и информацию, плюс сам по себе корпус выглядит очень дорого и стильно. Внутри находится производительная начинка, которая позволит вам с большим удовольствием работать над любыми задачами в любой точке мира. Проблема новинки ASUS ProArt StudioBook Pro X лишь в том, что за ноутбук просят 5000 долларов, а это очень дорого даже по современным меркам рынка электроники. Кто же его купит с такой ценой?