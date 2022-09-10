ASUS ROG 6 Dimensity Extreme Edition засветился в TENAA

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились новые подробности о геймерском смартфоне ASUS ROG 6 Dimensity Supreme Edition (ASUS_AI2203_B), официальный релиз которого запланирован на 19 сентября. Итак, аппарат получит двухкомпонентную аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мАч и флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000+, который набирает 1300 баллов в одноядерном испытании бенчмарка Geekbench и 4300 баллов в многоядерном, а также 1,146 млн в бенчмарке AnTuTu. Последний результат является рекордным.

Смартфону также прочат дисплей Samsung E4 с кадровой частотой 165 Гц, тыльную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения Sony IMX766, новую систему охлаждения и поддержку 65-Вт проводной зарядки.
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