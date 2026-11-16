Motorola Signature 27 в некоторых странах получит урезанную батарею

Новый смартфон Motorola Signature 27 получил серьёзные улучшения по сравнению с предшественником. Среди его особенностей — мощный процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 5, крупные сенсоры камер и обещанная поддержка программного обеспечения в течение 7 лет. Однако обнаружилась проблема — в некоторых регионах устройство может продаваться с аккумулятором меньшей ёмкости. Стандартная версия Motorola Signature 27 оснащается батареей на 7000 мАч против 5200 мАч у оригинальной модели. Тем не менее, согласно новым данным, на отдельных рынках смартфон может получить аккумулятор всего на 5500 мАч.

Специалисты Android Authority обнаружили в европейской базе данных EPREL сведения о двух версиях устройства — модификация XT2701-1 указана с номинальной ёмкостью аккумулятора 6790 мАч, которая будет заявлена в рекламе как 7000 мАч. Другая версия, XT2701-5, оснащается батареей с номинальной ёмкостью 5350 мАч, что соответствует заявленным 5500 мАч. Разница между модификациями составляет 1500 мАч, что довольно существенно. Согласно данным EPREL, версия с более ёмким аккумулятором обеспечивает 77 часов 45 минут автономной работы на одном цикле зарядки. Вариант с батареей на 5500 мАч рассчитан на 61 час 29 минут. Motorola пока не сообщила, какие именно регионы получат смартфон с уменьшенной батареей. Более того, компания официально не подтвердила существование разных модификаций. Однако Android Authority обнаружила упоминания версии на 5500 мАч на сайтах в Германии и Великобритании.