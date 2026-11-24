Представлен сверхтонкий смартфон HUAWEI Mate90 Air

Компания HUAWEI объявила о выпуске смартфона Mate90 Air, главной особенностью которого стал корпус толщиной 6,58 мм и массой 208 граммов. Новинку также оснастили 7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2760:1320 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м2, ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц и защитным стеклом Kunlun, фирменным процессором Kirin 9020, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 12 Мп телеобъектив (3-кратное оптическое приближение и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 10,7 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками, поддержкой сетей 5G и спутниковой связи BeiDou, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Цена смартфона на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 750 и 900 долларов соответственно.