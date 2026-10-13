HONOR проверила смартфон X9e Pro на вершине Эльбруса

HONOR провела испытание смартфона X9e Pro с аккумулятором 11 000 мА·ч на вершине Эльбруса. В эксперименте участвовала альпинистка Алина Пекова, поднявшаяся на все 14 восьмитысячников.

Пекова оставила два смартфона на западной вершине горы высотой 5642 м: один вел непрерывную видеозапись, второй снимал таймлапс, на обоих был включен авиарежим. Забрать устройства удалось только через 9 дней — все это время гора была закрыта МЧС из-за непогоды. Ночью температура опускалась до −35 °C, а скорость ветра достигала 91 км/ч.

По данным компании, в режиме видеозаписи смартфон проработал 7 часов 23 минуты, в режиме таймлапса — 9 часов 19 минут. После повторного восхождения обледеневшие устройства подзарядили от пауэрбанка, и они включились. Для обычного использования производитель заявляет до трех дней работы от одного заряда.

Условия и результаты теста

Высота: 5642 м

Температура: до −35 °C

Ветер: до 91 км/ч

Видеозапись: 7 ч 23 мин

Таймлапс: 9 ч 19 мин

Ранее HONOR сообщала, что продажи X9e Pro в России начнутся в середине октября.