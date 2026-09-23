Смартфон Xiaomi 18 Pro Max оценен в 1045 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xiaomi 18 Pro Max, которая первой на рынке получила топовый 2-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 c максимальной частотой 5 ГГц и графикой Adreno 850. Новинка также характеризуется системой охлаждения с новым кольцевым жидкостным насосом, 6,9-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 2624:1208 точек, кадровой частотой до 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м2 и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 2160 Гц, тройной основной камерой Leica с модулями на 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (телеобъектив на датчике оптического размера 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 8500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной на 50 Вт, тремя динамиками, защитой от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, 2,86-дюймовым дополнительным экраном на задней панели, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев и фирменной прошивкой HyperOS 4 на базе операционной системы Android 17. Базовая версия с 12/256 ГБ памяти обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 1045 долларов.