HONOR раскрыла характеристики Magic9 Pro Max

На прошлой неделе компания HONOR показала дизайн смартфона Magic9 Pro Max. А теперь компания подтвердила, что в новую линейку также войдёт Magic9 Super Edition, и раскрыла внешний вид, варианты расцветки и конфигурации оперативной и встроенной памяти всех трёх моделей. HONOR Magic9 Pro Max будет доступен в чёрном, серебристом и оливково-зелёном цветах, максимальная конфигурация смартфона получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного накопителя. Стандартный HONOR Magic9 будет выпускаться в чёрном, серебристом, оливково-зелёном и жёлтом цветах. Как и Pro Max, он будет доступен с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Magic9 получит похожее расположение камер на тыльной панели, однако сами кольца камер будут немного меньше. Кроме того, смартфон получит камеру, разработанную в сотрудничестве с ARRI. HONOR также подтвердила существование новой модели Magic9 Super Edition, которая будет выпускаться в тех же цветах, что и стандартный Magic9. Super Edition внешне будет практически повторять стандартную модель, однако на блоке камер отсутствует логотип ARRI. Смартфон будет доступен максимум с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного накопителя. HONOR также подтвердила, что смартфоны серии Magic9 получат аккумулятор ёмкостью 11 000 мАч, однако пока не уточнила, какая именно модель будет оснащена такой батареей. Ранее инсайдеры сообщали, что аккумулятор увеличенной ёмкости достанется лишь Magic9 Super Edition.
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