ASUS ROG Chakram с беспроводной зарядкой

В последнее время на рынке игровой периферии было достаточно мало новостей о чем-то действительно новом и интересном. Благо, производители хоть иногда радуют нас своими инновациями и в мышке ASUS ROG Chakram такая тоже есть. У этой модели есть функция зарядки по технологии Qi, то есть вы можете покласть устройство на любую беспроводную зарядку и получить заряд для своего гаджета. Весьма необычное решение, которое будет для многих идеальным вариантом развития событий. Если у вас дома уже есть такая беспроводная зарядка, то достаточно купить мышку и играть с удовольствием в любимые шутеры или другие жанры. Вопрос только в стоимости, которую пока что никто не называет. Будем ждать информации по этому поводу в ближайшее время.