ASUS ROG Chakram

2019-08-31, Автор - Ramil; Продукт - ASUS ; [37]
Asus представила необычную мышь.

ROG Chakram - это беспроводная мышь, поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi, но так же можно зарядить через кабель. Время зарядки всего 15 минут чего должно хватить на двенадцать часов. С полным заряженным аккумулятором хватит работы на 100 часов.

Мышь использует сенсор с разрешением 16 000 точек на дюйм и скоростью до 400 кадров в секунду. Модель эргономичной формы для правой руки.

ROG Chakram обладает RGB подсветку, которую можно настроить с помощью Aura Sync.

Когда и по какой цене будет доступен ROG Chakram, ASUS еще не объявила.

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