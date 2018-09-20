ASUS ROG Delta Core выглядят интересно

В последнее время производители игровой периферии стали все чаще выпускать гарнитуры, которые работают и с ПК, и с консолями. Это очень выгодно для самих пользователей — вы покупаете одно устройство и потом просто подключаете его к каким-то продуктам. Например, ASUS ROG Delta Core работает как с компьютером, так и с игровыми приставками. Вы просто подключаете кабель к геймпаду и сражаетесь с врагами, либо же получаете удовольствие от баталий на компьютере. Со смартфоном такая штука тоже работает. Отличное стильное решение с подсветкой, которое выдает приличное качество звучания. Думаю, большей части пользователей ASUS ROG Delta Core понравится своим дизайном и возможностями, особенно если вы большой фанат сражаться на нескольких платформах.