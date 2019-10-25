ASUS ROG Mothership GZ700GX был официально анонсирован во время CES в Лас-Вегасе. Это один из самых необычных игровых ноутбуков. ASUS ROG Mothership GZ700GX выглядит странно и необычно, но все сделано с умом. Ноутбук сконструирован таким образом, чтобы четыре радиатора выгоняли теплый воздух.

Тайваньский производитель оборудовал модель топовым железом на данный момент, а именно оснащен 8-ядерным и 16-поточным процессором Intel Core i9-9980HK с тактовой частотой 2,4 ГГц - 5,0 ГГц и графической картой NVIDIA GeForce RTX 2080. 64 Гб оперативной памяти DDR4 2666 МГц.

Экран диагональю 17,3" с разрешением 1920x1080 пикселей. IPS матрица с частотой обновления экрана 144 Гц. Операционная система установлена Microsoft Windows 10 Pro. Для хранения данных используется SSD накопитель 1,5 ТБ от компании Samsung. Весит ASUS ROG Mothership GZ700GX 4,8 кг с аккумулятором.