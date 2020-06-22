ASUS ROG Phone 3 оснащен тройной камерой

В сети появились изображения дизайна будущего смартфона ASUS ROG Phone 3. Дизайн очень похож на предшественника, ASUS ROG Phone 2. Напомним, что смартфон будет оснащен разогнанным процессором Qualcomm Snapdragon 865 с частотой 3,09 ГГц (в стоке 2,84 ГГц), кроме того, смартфон будет иметь мощную систему охлаждения. 16 Гб ОЗУ LPDDR5 и батарею емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. С коробки смартфон будет функционировать с ОС Android 10.

Что касается камеры, судя по изображению, новинка получит тройную камеру на задней панели. Возможно это будет камера на 64 Мп, так как у предшественника установлена камера на 48 Мп.