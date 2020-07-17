ASUS ROG Phone 3 показали на рендере

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс опубликовал первый качественный рендер геймерского смартфона ASUS ROG Phone 3, официальный анонс которого состоится 22 июля. Отметим обновленный дизайн задней панели и дополнительный модуль основной камеры.

По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, новый топовый процессор Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза.