ASUS ROG Phone 3 показали на рендере

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс опубликовал первый качественный рендер геймерского смартфона ASUS ROG Phone 3, официальный анонс которого состоится 22 июля. Отметим обновленный дизайн задней панели и дополнительный модуль основной камеры.

По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, быструю зарядку мощностью 30 Вт, новый топовый процессор Snapdragon 865+, 12 или 16 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза.
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