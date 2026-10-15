Представлен бюджетный смартфон Acer Sospiro A70

Мексиканская компания Senwa Global объявила о выпуске смартфона Acer Sospiro A70, главной особенностью которого стал дополнительный 1,88-дюймовый дисплей с разрешением 284:240 точек. Он расположен на тыльной панели и предназначен для отображения времени, входящих сообщений, звонков и уведомлений.

Новинку также оснастили 6,67-дюймовым основным IPS-экраном с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 120 Гц, 64-Мп тыльной и 16-Мп фронтальной камерами, 6-нанометровой однокристальной системой Unisoc T8200 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MC2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, слтом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64. Цена смартфона пока не объявлена.