Apple выпустит всего 6 миллионов iPhone Duo

Некоторое время назад аналитик Джефф Пу выпустил свой прогноз по предзаказам на флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max,Ю заявив, что спрос со стороны пользователей не такой уж и большой, как ожидалось изначально. Причины весьма понятные — смартфоны стали дороже, при этом базовую модель в этом году выпускать не стали, а она продавалась весьма хорошо. Более того, сегодня аналитик опубликовал новый прогноз — на этот раз относительно складного iPhone Duo. По его словам, доступность устройства до конца года окажется более ограниченной, чем предполагалось ранее.

Инсайдер считает, что в 2026 году будет произведено всего 6 миллионов смартфонов iPhone Duo вместо прежнего прогноза в 7 млн устройств. Причина заключается не в ожидаемом спросе, а в производственных ограничениях, связанных с шарниром смартфона. Ранее уже неоднократно сообщалось, что это очень сложный в производстве компонент, поэтому его выпуск может сдерживать темпы сборки устройства. Новый прогноз аналитика фактически подтверждает эту информацию — компания не может выпускать достаточное количество складных смартфонов, чтобы удовлетворить запросы аудитории. Для сравнения, по оценке Пу, до конца года Apple продаст совокупно 72 миллиона iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. На этом фоне объём производства iPhone Duo выглядит значительно скромнее — поэтому тем, кто хочет приобрести складной смартфон Apple в этом году, вероятно, стоит оформить предзаказ сразу после его открытия 16 октября.
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