Складные смартфоны набирают обороты в 2026 году

Примечательно, что на широкие складные дисплеи в 2026 году придётся 44% всех поставок экранов для таких устройств. Таким образом, новый форм-фактор займёт почти половину рынка всего за год с момента появления. Помимо него, существуют ещё два основных типа складных смартфонов — более крупные модели в форме книги с почти квадратным внутренним экраном и компактные устройства с вертикальным сгибом, напоминающие раскладушки. Значительную роль в росте популярности широких складных устройств играют Samsung Galaxy Z Fold8 и Apple iPhone Duo. Это хорошая новость для Samsung Display, которая производит экраны для обеих моделей. По прогнозу Omdia, компания займёт 66% рынка складных дисплеев, при этом доли других производителей, включая BOE, China Star, Tianma и Visionox, сократятся.