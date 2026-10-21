Складные смартфоны набирают обороты в 2026 году

Рынок складных смартфонов набирает обороты — аналитическая компания Omdia прогнозирует, что в 2026 году поставки складных дисплеев вырастут на 44% после снижения на 12% годом ранее. Важно уточнить, что прогноз касается именно внутренних экранов складных устройств, а не готовых смартфонов. Между поставкой дисплеев производителям и выпуском конечных устройств может пройти некоторое время, так что они не совсем коррелируются. По оценкам аналитиков, в 2026 году будет поставлено 29 миллионов складных дисплеев — хотя эта цифра не обязательно соответствует количеству выпущенных складных смартфонов, однако она указывает на перспективы дальнейшего развития этого сегмента.

Примечательно, что на широкие складные дисплеи в 2026 году придётся 44% всех поставок экранов для таких устройств. Таким образом, новый форм-фактор займёт почти половину рынка всего за год с момента появления. Помимо него, существуют ещё два основных типа складных смартфонов — более крупные модели в форме книги с почти квадратным внутренним экраном и компактные устройства с вертикальным сгибом, напоминающие раскладушки. Значительную роль в росте популярности широких складных устройств играют Samsung Galaxy Z Fold8 и Apple iPhone Duo. Это хорошая новость для Samsung Display, которая производит экраны для обеих моделей. По прогнозу Omdia, компания займёт 66% рынка складных дисплеев, при этом доли других производителей, включая BOE, China Star, Tianma и Visionox, сократятся.