ASUS ROG Phone 3 засветился на сайте Bluetooth SIG

Еще не представленный официально игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 получил сертификацию Bluetooth SIG, что может означать скорый анонс устройства. Сообщается, что ёмкость аккумулятора устройства составит 5800 мАч, а мощностью зарядки – 30 Вт.

Согласно данным китайского регулятора TENAA, ASUS ROG Phone 3 получит новый процессор Snapdragon 865+, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза. Официальная презентация смартфона ожидается в июле этого года.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 3
Обзоры:
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 LiteОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy S10 Lite
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагманПредварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагман
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагманаОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Note10 Lite. Смартфон со стилусом за полцены от флагмана
Новости:
Смартфон Vivo X50 Pro полностью рассекречен

В сеть утекли подробные характеристики смартфона Vivo X50 Pro, который будет представлен 1 июня. Итак, ап...
Бюджетный смартфон Redmi 9 стал доступен для предзаказа

Сетевые источники сообщают о том, что еще не представленный официально смартфон Redmi 9 уже можно предзак...
Представлен смартфон Honor Play4 Pro с датчиком температуры

Компании Huawei и Honor представили смартфон Honor Play4 Pro, главной особенностью которого стала возможн...
Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом» Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»
Обзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAWОбзор KIOXIA Exceria Plus 256GB. Картам памяти для 4К-видео и RAW
Обзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузикомОбзор Abkoncore A900. Игровая мышка с сенсором, макросом и грузиком
Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANCОбзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрациейОбзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклонный пылесос с многоступенчатой фильтрацией
Смартфон Honor 30 оценен в 425 долларов ...
Смартфон Honor 30 оценен в 425 долларов Китайский бренд Honor представил смартфон Honor 30, который может стать отличной доступной альтернативой ...
Microsoft выпустила новые обои для Windo...
Microsoft выпустила новые обои для WindoЗа последний месяц компания Microsoft выпустила несколько тем и изображений для операционной системы Wind...
Космический боевик No Man's Sky получил ...
Космический боевик No Man's Sky получил Наконец-то вышло официальное обновление для игры No Man's Sky. Обновление содержит множество изменений и ...
Опубликованы новые фото с камеры смартфо...
Опубликованы новые фото с камеры смартфоКомпания Xiaomi опубликовала несколько новых фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Xiaomi Mi...
Mi Band 5 должен получить поддержку Alex...
Mi Band 5 должен получить поддержку AlexXiaomi готовиться представить продолжение своего популярного фитнес-трекера в следующей итерации - Mi Ban...
Спорт остается актуальным в Казахстане н...
Спорт остается актуальным в Казахстане нСтавки на спорт стали не просто развлечением, сейчас это крупнейший бизнес по всему миру. В трансляциях с...
Представлен смартфон Redmi K30 5G Extrem...
Представлен смартфон Redmi K30 5G ExtremБренд Redmi пополнил ассортимент смартфонов моделью Redmi K30 5G Extreme Edition, которая отличается от R...
ELARI представила лимитированные детски...
ELARI представила лимитированные детскиELARI расширяет линейку «умных» детских часов KidPhone и представляет новую модель, вдохновленную легенда...
Объявлены цены на материнские платы B550...
Объявлены цены на материнские платы B550Gigabyte опубликовала стоимость модельного ряда представленных не так давно материнских плат чипсета AMD ...
Смартфон Redmi 10X получит систему оптич...
Смартфон Redmi 10X получит систему оптичКомпания Redmi поделилась очередной порцией подробностей о потенциальном бестселлере Redmi 10X, который б...
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. Автомоб...
Обзор Defender CH-115+ и CH-129. АвтомобСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередные новинки компании Defender, которая не перестае...
Объектив Samyang AF 75mm F1.8 FE предста...
Объектив Samyang AF 75mm F1.8 FE предстаКомпания Samyang официально представила портретный объектив AF 75mm F1.8 FE для полнокадровых беззеркальн...
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060Обзор Sapphire Radeon RX 5600 XT Pulse 6GB (11296-01-20G). Оптимальная замена NVIDIA RTX 2060
Обзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросамиОбзор AOC GM500. Недорогая игровая мышка с подсветкой и макросами
Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?Обзор Meizu 16Xs 6/128GB. Без NFC и карты памяти за 18 000, вы серьезно?
Обзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIMОбзор INOI 244Z. Классический защищенный телефон с двумя SIM
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor