ASUS ROG Phone 3 засветился на сайте Bluetooth SIG

Еще не представленный официально игровой смартфон ASUS ROG Phone 3 получил сертификацию Bluetooth SIG, что может означать скорый анонс устройства. Сообщается, что ёмкость аккумулятора устройства составит 5800 мАч, а мощностью зарядки – 30 Вт.

Согласно данным китайского регулятора TENAA, ASUS ROG Phone 3 получит новый процессор Snapdragon 865+, 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и фронтальную камеру на 13 Мп с возможностью сканирования радужной оболочки глаза. Официальная презентация смартфона ожидается в июле этого года.