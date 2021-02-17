ASUS ROG Phone 5 выйдет в марте

Весьма ожидаемый и пока что неанонсированный смартфон ASUS ROG Phone 5 за последние недели получил одобрения TENAA и 3C в Китае. Эти сертификаты предполагают, что ROG Phone 5 может дебютировать в Китае уже в этом месяце или, если верить информации от достоверных источников, в марте. Согласно новой утечке популярного информатора Мукула Шармы, ASUS может анонсировать ROG Phone 5 в Индии в марте, а учитывая, что устройство одновременно отправят в релиз по всему миру, стоит ожидать гаджет и в России в том же месяце. Также, если верить источнику, смартфон получит большой 6,78-дюймовый дисплей, достаточно большой аккумулятор емкостью 6000 мАч и ОС Android 11. Другой информации о характеристиках продукта пока что нет, но он точно будет мощным.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Phone 5
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