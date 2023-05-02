ASUS ROG Phone 7 Ultimate возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых производительных флагманских Android-смартфонов. Довольно предсказуемо первое место в списке заняла геймерская модель ASUS ROG 7 Pro с результатом в 1325814 баллов. В тройку также вошли OPPO Find X6 Pro и Nubia Red Magic 8 Pro+. Все три смартфона основаны на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, и остальные семь моделей также построены на этом процессоре.

Напомним, что ROG Phone 7 Ultimate (ROG 7 Pro в Китае) также оснащается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2448:1080 пикселей, пиковой яркостью 1500 кд/м2, сенсором с частотой 720 Гц и кадровой 165 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, системой охлаждения GameCool7 и 2-дюймовым OLED-дисплеем на тыльной панели.