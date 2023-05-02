ASUS ROG Phone 7 Ultimate возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых производительных флагманских Android-смартфонов. Довольно предсказуемо первое место в списке заняла геймерская модель ASUS ROG 7 Pro с результатом в 1325814 баллов. В тройку также вошли OPPO Find X6 Pro и Nubia Red Magic 8 Pro+. Все три смартфона основаны на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Впрочем, и остальные семь моделей также построены на этом процессоре.

Напомним, что ROG Phone 7 Ultimate (ROG 7 Pro в Китае) также оснащается до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8533, до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2448:1080 пикселей, пиковой яркостью 1500 кд/м2, сенсором с частотой 720 Гц и кадровой 165 Гц, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 60-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, системой охлаждения GameCool7 и 2-дюймовым OLED-дисплеем на тыльной панели.
Смартфоны Huawei Nova 11 появились в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам смартфонов Huawei Nova 11, Nova 11 Pro и Nova 11 Ultra, кот…
Meizu 20 Infinity Unbounded Edition получил 2,48-мм рамку…
Во время презентации смартфон Meizu 20 Infinity Unbounded Edition позиционировался как почти безрамочное …
Представлен смартфон Samsung Galaxy M54 с АКБ на 6000 мАч…
Компания Samsung представила смартфон Galaxy M54, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью…
Опубликованы новые фото со смартфона Oppo Find X6 Pro…
Авторитетный информатор Ice Universe поделился новыми снимками, сделанными на топовый камерофон Oppo Find…
Smaung установит в Galaxy S24 свой собственный процессор…
Только начался второй квартал текущего года, а слухи о следующем смартфоне Galaxy S24 уже начали появлять…
Складной смартфон Vivo X Fold2 получит SoC Snapdragon 8 Gen2…
Известный достоверными утечками информатор Digital Chat Station поделился подробностями о складном смартф…
Зачем устанавливать AppGallery на свой смартфон? Топ 3 причи…
AppGallery является фирменным магазином приложений для всех мобильных устройств Huawei. Тем не менее, не …
Xiaomi 13 Ultra получит 1 ТБ флеш-памяти …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi …
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантиейОбзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой
Обзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмойОбзор HUAWEI Mate 50 Pro. Камерафон с физической регулируемой диафрагмой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor