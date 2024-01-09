ASUS ROG Phone 8 Pro c 24 ГБ ОЗУ оценили в $1500

Компания ASUS представила игровые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, которые отличаются дизайном тыльной панели и конфигурацией памяти. ROG Phone 8 получил логотип с настраиваемой подсветкой Aura RGB, а ROG Phone 8 Pro – настраиваемую мини-светодиодную подсветку AniMe Vision с 341 светодиодом. Младшая модель оснащается 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, а версия Pro – 16 ГБ или 24 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Топовые версии смартфонов обойдутся в 1100 и 1500 долларов соответственно. Продажи стартуют весной этого года.

Новинки также характеризуются защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2500 нит, поддержкой сенсорного ввода в перчатках и подэкранным дактилоскопом, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS), батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой ROG UI, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, модулем NFC и 3,5-мм аудиоразъемом.