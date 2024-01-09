ASUS ROG Phone 8 Pro c 24 ГБ ОЗУ оценили в $1500

Компания ASUS представила игровые смартфоны ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro, которые отличаются дизайном тыльной панели и конфигурацией памяти. ROG Phone 8 получил логотип с настраиваемой подсветкой Aura RGB, а ROG Phone 8 Pro – настраиваемую мини-светодиодную подсветку AniMe Vision с 341 светодиодом. Младшая модель оснащается 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ стандарта LPDDR5x и 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, а версия Pro – 16 ГБ или 24 ГБ оперативной и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти. Топовые версии смартфонов обойдутся в 1100 и 1500 долларов соответственно. Продажи стартуют весной этого года.

Новинки также характеризуются защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2500 нит, поддержкой сенсорного ввода в перчатках и подэкранным дактилоскопом, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS), батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой ROG UI, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, модулем NFC и 3,5-мм аудиоразъемом.

Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G…
Бренд Infinix успел заполучить популярность на российском рынке за счет своих доступных смартфонов, облад…
Смартфон Xiaomi Civi 4 получит SoC Snapdragon 7 Gen 3…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 4, о…
Samsung Galaxy Z Flip FE будет стоить $400-500…
Известный своей осведомленностью инсайдер Revegnus поделился подробностями о бюджетном складном смартфоне…
Samsung Galaxy A24 обновили до Android 14 …
Компания Samsung выпустила финальную версию фирменной прошивки One UI 6.0 на основе операционной системы …
Раскрыты все расцветки Xiaomi 14…
В сети появился слайд с презентации Snapdragon Summit 2023, раскрывающий расцветки флагманского смартфона…
Samsung Galaxy S24 Plus получит тонкий корпус …
Известный своей осведомленностью информатор Ice Universe поделился подробностями о флагманском смартфоне …
OnePlus 12 получил огромную испарительную камеру…
Буквально вчера был представлен смартфон OnePlus 12, который заинтересовал многих пользователей весьма до…
Samsung потеряла заказы на Snapdragon 8 Gen 4…
По сообщениям западных инсайдеров компания Samsung потеряла свою эксклюзивную возможность сотрудничества …
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Обзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 годаОбзор Huawei P60 Pro. Лучший фотофлагман 2023 года
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256По-настоящему игровой смартфон с экраном на 120 Гц. Обзор Infinix GT 10 Pro 8/256
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-осенью 2023

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor