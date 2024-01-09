ASUS ROG Phone 8 Pro c 24 ГБ ОЗУ оценили в $1500

Новинки также характеризуются защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, 6,78-дюймовым экраном AMOLED LTPO с разрешением 1080:2400 пикселей, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 2500 нит, поддержкой сенсорного ввода в перчатках и подэкранным дактилоскопом, топовой 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и OIS), батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 65-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой ROG UI, адаптерами Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, модулем NFC и 3,5-мм аудиоразъемом.