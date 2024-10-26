ASUS ROG Phone 9 показали в двух расцветках

Профильное издание 91Mobiles поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристиках игрового смартфона ASUS ROG Phone 9, официальная презентация которого состоится 19 ноября. Судя по рендерам, аппарат получит черную и белую расцветки, текстуру на задней панели и квадратный блок основной камеры с тремя модулями и светодиодной вспышкой.

По предварительным данным, новинку оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, 6,78-дюймовым Samsung LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц с увеличением до 165 Гц пиковой яркостью 2500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony Lytia 700), 13 Мп (сверхширик) 5 Мп (макро), батареей ёмкостью 5800 мАч и поддержкой 65-Вт проводной быстрой зарядки.