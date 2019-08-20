ASUS ROG Strix XG17 для мобильных геймеров

Компания ASUS некоторое время назад уже показывала прототип портативного монитора, но теперь данное устройство официально представили и вскоре его можно будет себе купить. Монитор получил название ASUS ROG Strix XG17, он является полностью портативным устройством и вы можете носить его где-угодно. Можете сложить устройство в чехол и положить в рюкзак, а потом просто хоть в поле запустить любимую игру на смартфоне и играть на геймпаде на большой диагонали. Это крутое устройство, ведь к нему можно не только смартфоны подключать, и если вы много играете в дороге, то самое время посмотреть в сторону данного продукта. Шикарный гаджет на все случаи жизни, который позволяет наслаждаться любимыми играми в любой точке мира. Круто же!