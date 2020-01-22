ASUS ROG Strix XG17AHPE для ценителей мобильности

Официально представлен портативный монитор ASUS ROG Strix XG17AHPE, который компания создала специально для тех, кто хочет получить удовольствие от мобильных игр на большом дисплее в любой части мира. Это удобно в том случае, если вы все время путешествуете где-то и при этом не очень хотите возить с собой игровой ноутбук. В таком случае вы просто достаете монитор, подключаете к нему смартфон и смотрите фильмы на большой диагонали или даже играете в игры. Монитор поддерживает 240 Гц обновление дисплея, у него минимальное время отклика, хорошая цветопередача и прочие преимущества, которые многим так нужны. Отличный вариант, правда стоимость пока что никто не назвал, да и приблизительную дату релиза тоже. Ждем эту информацию.