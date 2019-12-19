ASUS ROG Strix XG279Q с 2К-разрешением

2019-12-19, Автор - Влад Волошин; Продукт - ASUS ROG Strix XG279Q; [79]
В последнее время мы довольно часто говорим о том, что 4К-разрешение пользуется популярностью и что мониторы стали доступнее, однако не будем забывать, что для такого монитора нужно использовать достаточно производительный компьютер, который сможет выдать качественную картинку при таком разрешении. Чтобы пользователи не страдали и не нуждались в обновлении системы, был представлен монитор ASUS ROG Strix XG279Q, который выглядит очень стильно и обладает совершенно стандартным 2К-разрешением, то есть 2560 на 1440 точек. Благодаря этому пользователь получает крутой продукт со стильным дизайном корпуса, но у него при этом нет проблем с производительностью и прочими элементами, которые могут возникать в этой ситуации.


Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix XG279Q
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