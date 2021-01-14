ASUS ROG Swift PG32UQ первый в мире 32-дюймовым 4K монитор с HDMI 2.1

На выставке CES 2021 компания ASUS анонсировала ROG Swift PG32UQ как первый в мире 32-дюймовый игровой монитор с HDMI 2.1.

Совершенно новый игровой монитор ROG Swift PG32UQ оснащен 32-дюймовой ЖК-панелью IPS с разрешением 3840 x 2160 пикселей (4K), 138 пикселей на дюйм и временем отклика от серого к серому (GtG) 1 мс. Компания утверждает, что этот экран покрывает 98% цветовой гаммы DCI-P3.

Монитор поддерживает не только DisplayHDR 600, но также AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync. Также ASUS ROG Swift PG32UQ может обновляться с максимальной частотой 144 Гц при разрешении 4K через DisplayPort 1.4.

Благодаря HDMI 2.1 он также поддерживает 120 Гц при 4K с VRR. Это означает, что он идеально подходит для новейших игровых консолей - Sony PS5 и Microsoft Xbox серии X.