ASUS ROG Theta Electret создана для геймеров

Официально представлена совершенно новая игровая гарнитура ASUS ROG Theta Electret, которая может похвастаться большими мягкими амбушюрами, довольно высоким качеством звучания и записи голоса игрока. Производитель сделал упор на большие мембраны, которые передают высокие, средние и низкие частоты на довольно высоком качестве, плюс вы получаете виртуальное позиционирование — лучше слышно ваших противников и то, откуда они пришли. Также стоит похвалить отличный микрофон, который передает ваш голос в игре или специальных программах без искажения. Его можно даже для ведения прямых трансляций использовать, если вам это необходимо. Цена на гарнитуру пока что не называется, но это явно очень даже интересный гаджет.