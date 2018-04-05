ASUS ROG объявляет о выпуске Zephyrus M

Ещё один ноутбук с пометкой ROG, поскольку ASUS выпускает свой Zephyrus M, самый тонкий игровой ноутбук в мире, который будет работать на процессоре 8-го поколения Intel Core i7 и полноценной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070. Zephyrus M оснащен дисплеем уровня IPS со сверхбыстрой частотой обновления 144 Гц, быстрым временем отклика 3 мс и технологией NVIDIA G-SYNC.ROG-эксклюзивное программное обеспечение позволяет игрокам переключаться между интегрированными и дискретными режимами графического процессора: режим энергосбережения Optimus продлевает срок службы батареи, в то время как режим G-SYNC синхронизирует передачу кадров для более плавного геймплея без разрыва картинки.