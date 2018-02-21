ASUS ROG выпускает игровую мышку ROG Gladius II Origin

ASUS Republic Gamers (ROG) объявила, что оптическая игровая мышь ROG Gladius II Origin теперь доступна в Северной Америке. Gladius II Origin - это третья модель серии Gladius и предлагает игрокам эргономичный дизайн для различных стилей захвата.Она оснащена высоко точным датчиком Pixart PMW3360 с разрешением 12 000 точек на дюйм, чтобы обеспечить точное перемещение всех движений мыши. Уникально разработанные резиновые боковые панели с обеих сторон мыши обеспечивают улучшенное сопряжение во время быстрых перемещения и подъема.ROG Gladius II Origin имеет эксклюзивную конструкцию разъемов для переключателей, позволяющую геймерам легко менять переключатели, чтобы соответствовать предпочтительным кликам и обратной связи. Эта функция также продлевает срок службы мыши, потому что изношенные или сломанные переключатели можно просто заменить.ROG Gladius II Origin теперь доступен на Amazon и других ведущих реселлерах в MSRP в размере 99,99 долл. США.