ASUS StudioBook S для работы с любыми задачами

Официально анонсирован новый ноутбук под названием ASUS StudioBook S, который не только выглядит нереально круто, но и является настоящей рабочей станцией с производительной начинкой. Например, вы можете приобрести комплектацию с видеокартой NVIDIA Quadro, поставить сюда 64 гигабайта оперативной памяти и процессор Intel Xeon E-2176M. Все это позволит полностью отказаться о стационарного компьютера и получать удовольствие от работы на мощном железе в любой точке мира. Стоимость базовой версии ноутбука пока что не называется, так что говорить о его конкурентоспособности пока что рано. Будем надеяться, что производитель покажет адекватную цену и ноутбук сможет вытеснить явного лидера рынка от компании Apple. Что думаете по этому поводу?