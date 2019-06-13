ASUS TUF Gaming FX505DV на процессоре AMD

Официально представлен новый игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505DV, который подойдет для тех геймеров, которые хотят получить максимум возможностей и мощности в стильном корпусе. За основу производительности устройства взят процессор Ryzen 5 3550H от компании AMD, который отлично показывает себя как в плане мощности, так и в плане температуры. Также ноутбук оборудован видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 гигабайтами видеопамяти и неплохим объемом встроенной и оперативной памяти. То есть, проблем с играми у данного ноутбука нет и быть не может. Стоимость пока что не называется, но если вы очень хотите себе крутое решение, то стоит подождать, пока гаджет поступит в продажу и тогда уже смотреть на конкурентов и так далее.