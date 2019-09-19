ASUS TUF Gaming VG259Q со странными параметрами

Официально представлен новый игровой монитор ASUS TUF Gaming VG259Q, который создан специально для тех, кто хочет играть в игры и получать от этого больше удовольствия и комфорта. У монитора имеется поддержка технологии Adaptive-sync, которая, по словам разработчиков данного монитора, позволяет существенно повысить качество игрового процесса. С другой стороны, нужно понимать, что за эту технологию с вас сдерут деньги, которые можно было бы потратить на большую диагональ или на более высокое количество пикселей. Ведь у этой модели экран всего-то 24,5 дюймов при разрешении 1920 на 1080 точек и назвать такое разрешение идеальным для игр очень тяжело. Все же хочется обзавестись 4К, у которого больше преимуществ и бонусов.