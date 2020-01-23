ASUS VA24DQ Eye Care с тонкими рамками

Официально представлен новый монитор ASUS VA24DQ Eye Care, который создан специально для тех пользователей, которые хотят поставить несколько устройств рядом и использовать их в качестве одной цельной конфигурации. Главное преимущество нового монитора ASUS VA24DQ Eye Care в его тонких рамках слева и справа. Они очень тонкие и практически незаметные, так что пользователь сможет поставить рядом несколько мониторов и работать с видео или фотографиями без ощущения разрыва. Стоимость новинки пока что не называется, но в плане характеристик мы ничего удивительного не увидели, так что и говорить о высокой цене не станем. Вероятно, это будет продукт среднего класса, который будут продавать за вполне разумную цену. Ждем релиз?