ASUS VA27DQSB защитит ваши глаза

В последнее время многие производители монитором стали делать серьёзный упор на защите глаз потребителя от негативного влияния. Это важный бонус, ведь сейчас за компьютером мы проводим очень много времени — работаем, смотрим фильмы, отдыхаем, играем, читаем почту и так далее. У монитора ASUS VA27DQSB в этом плане есть бонус, так как производитель делает серьезный упор именно на защите зрения пользователя. Благодаря целому ряду различных бонусов и технологий данный монитор позволяет длительное время находиться за компьютером и при этом не переживать о том, что ваши глаза будут уставать слишком уж сильно. В этом плане новинка очень крутая, но пока что ее не представили на территории России, так что цену мы тоже еще не знаем.

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ASUS VA27DQSB защитит ваши глаза

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