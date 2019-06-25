ASUS VP348QG создан для геймеров

Официально представлен монитор ASUS VP348QG, который отличается от всех тех игровых решений, которые компания ASUS показывала в последнее время. Во-первых, монитор выделяется своим дизайном. У него нет толстых рамок вокруг экрана, нет лишних декоративных элементов или чего-то в таком духе. Кроме того, у него очень необычная ножка, которая имеет прямоугольную форму и немного вытянута в задней части. Обычно дизайнеры ASUS выдавали более стандартные варианты с ножкой и подсветкой, здесь всего этого нет. Во-вторых, это 2К монитор с соотношением сторон 21:9, то есть вы получаете идеальный монитор для просмотра фильмов, сериалов и прочего подобного контента. На текущий момент стоимость монитора не указывается, но он будет дорогим.