ASUS VivoBook Flip немного обновили...

Ноутбук ASUS VivoBook Flip пользуется повышенным спросом среди пользователей из-за своей демократичной стоимости — буквально каждый пользователь может себе такую новинку позволить. Вы можете купить девайс для учебы или работы, для использования в домашних условиях вместо настольного компьютера, можете работать с фото или играть в игры. Вариантов использования очень много, плюс производитель постоянно переводит свои девайсы на более современные варианты платформ. Например, новое поколение данных трансформеров будет построено на архитектуре Gemini Lake, которая пришла на смену Kaby Lake. Пока что это не совсем понятное изменение, ведь мы не имели возможность протестировать устройство и сравнить производительность, но новость явно хорошая. Ноутбук точно не стал хуже после перехода на новое поколение.