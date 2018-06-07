ASUS VivoBook S14 для подростков

Официально представлен новый ноутбук ASUS VivoBook S14, который компания создавала специально для ценителей свежего взгляда на дизайн. В сети даже бытует мнение, что ноутбук создавали для молодого поколения, которое хочет яркий ноутбук со всеми этими классными цветами. Видимо сами дизайнеры не сильно понимают современных деток — те уже давно не любят зеленые и желтые цвета, им подавай серебристый MacBook. С другой стороны — крутой вариант для какого-то активного человека, который не хочет тратить деньги на яблочный ноутбук. Покупаете себе классный вариант в зеленом цвете и получаете от него массу положительных эмоций. Выглядит новинка довольно свежо, производительность высокая, остается лишь решить какой цвет вам больше нравится. Там ведь помимо зеленого еще массу всего интересного продемонстрировали.